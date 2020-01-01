Два ключевых футболиста Реала не сыграют в Суперкубке Испании
"Сливочные" продолжают терять игроков.
Футболисты Реала Карим Бензема и Гарет Бэйл не смогут принять участие в Суперкубке Испании, об этом сообщает AS.
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Как стало известно источнику, Бензема испытывает проблемы с задней поверхности бедра, а у Бэйла выявлена респираторная вирусная инфекция.
На данный момент неизвестно, сколько футболистам понадобится на восстановление. Таким образом, два ключевых игрока Реала не смогут помочь “сливочным“ в Суперкубке.
Отметим, что Суперкубок Испании пройдет с 8 по 12 января в Саудовской Аравии. В полуфинале турнира Реал сыграет с Валенсией, а во втором полуфинале Барселона будет играть против мадридского Атлетико.
Ранее сообщалось, что Азар пропустит Суперкубок из-за травмы.
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