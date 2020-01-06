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Вальядолид отказывается возвращать Лунина в Реал

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Испанский клуб заявляет, что рассчитывает на украинца.
Андрей Лунин
Андрей Лунин

Украинский вратарь Реала Андрей Лунин, которого мадридский клуб решил вернуть из аренды в Вальядолиде, может остаться в нынешнем клубе.

Однако, как информирует AS, Вальядолид не собирается отпускать украинца в середине сезона, рассчитывая на него.

Нынешний клуб вратаря считает, что Лунин может получить шанс в любой момент, или как минимум будет регулярно играть в Кубке Испании.

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Теги: Андрей Лунин, Реал, Вальядолид
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Комментариев (1)
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Осталось 500 символов
Духовный_скреп    06.01.2020, 16:39
Оценка:  +5
Духовный_скреп
От попал,блть,пацан.Яйца морочат.
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