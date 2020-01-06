Вальядолид отказывается возвращать Лунина в Реал
Испанский клуб заявляет, что рассчитывает на украинца.
Украинский вратарь Реала Андрей Лунин, которого мадридский клуб решил вернуть из аренды в Вальядолиде, может остаться в нынешнем клубе.
Однако, как информирует AS, Вальядолид не собирается отпускать украинца в середине сезона, рассчитывая на него.
Нынешний клуб вратаря считает, что Лунин может получить шанс в любой момент, или как минимум будет регулярно играть в Кубке Испании.
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