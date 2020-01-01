Реал сделал запрос о возвращении Лунина из аренды - Marca

"Сливочные" недовольны количеством игровой практики украинца.

Голкипер Вальядолида Андрей Лунин вернется в Реал в ближайшее время, сообщает Marca.

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Издание утверждает, что “сливочные“ уже связывались с представителями клуба, чтобы досрочно вернуть украинца из аренды.

Отмечается, что сейчас юристы мадридской команды ищут решение, чтобы найти возможность отправить Лунина в другую команду по ходу сезона на правах аренды.

Реал уже контактировал с Федерацией футбола Испании по поводу разрешения на аренду голкипера во второй раз.

Услугами футболиста интересуются несколько клубов, но мадридцы планируют тщательно изучить вопрос новой команды для украинца, чтобы не повторять прошлых ошибок.

Напомним, Андрей Лунин выступает за Вальядолид на правах аренды с начала текущего сезона. За это время вратарь провел за команду всего один матч в Кубке Испании.