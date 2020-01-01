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Болельщики Эспаньола оскорбили Пике и Шакиру во время матча с Барселоной

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Судья не зафиксировал этот факт в итоговом протоколе.
Жерар Пике и Шакира
Жерар Пике и Шакира
Getty Images

Защитник Барселоны Жерар Пике и его супруга, известная колумбийская певица Шакира подверглись оскорблениям со стороны болельщиков Эспаньола.

Во время матча между командами фанаты кричали: “Пике - козел, у Шакиры есть хвост, твой сын - от Вакасо (полузащитник Алавеса и сборной Ганы - прим.ред), а ты - п*дик“.

Футболист рассказал арбитру Карлосу дель Серро Гранде об инциденте, но тот не стал вносить это в протокол поединка.

Ожидается, что Ла Лига сообщит о случившемся в Королевскую испанскую футбольную федерацию.

Отметим, что это не первый выпад Эспаньола против Жерара Пике и его жены. В 2016 году клуб оштрафовали за плакат с надписью “Шакира принадлежит всем“.

Смотрите также видео голов и обзор матча Эспаньол - Барселона.

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Теги: футбол, Жерар Пике, Шакира, Барселона, Эспаньол, чемпионат Испании, Ла Лига
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Источник: www.mundodeportivo.com

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