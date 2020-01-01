Болельщики Эспаньола оскорбили Пике и Шакиру во время матча с Барселоной
Судья не зафиксировал этот факт в итоговом протоколе.
Защитник Барселоны Жерар Пике и его супруга, известная колумбийская певица Шакира подверглись оскорблениям со стороны болельщиков Эспаньола.
Во время матча между командами фанаты кричали: “Пике - козел, у Шакиры есть хвост, твой сын - от Вакасо (полузащитник Алавеса и сборной Ганы - прим.ред), а ты - п*дик“.
Футболист рассказал арбитру Карлосу дель Серро Гранде об инциденте, но тот не стал вносить это в протокол поединка.
Ожидается, что Ла Лига сообщит о случившемся в Королевскую испанскую футбольную федерацию.
Отметим, что это не первый выпад Эспаньола против Жерара Пике и его жены. В 2016 году клуб оштрафовали за плакат с надписью “Шакира принадлежит всем“.
Смотрите также видео голов и обзор матча Эспаньол - Барселона.
Полная версия правил