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Эспаньол - Барселона 2:2 Видео голов и обзор матча

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"Сине-гранатовые" доигрывали встречу вдесятером.
Эспаньол - Барселона 2:2
Эспаньол - Барселона 2:2
Getty Images

Барселона сыграла вничью с Эспаньолом в гостевом матче 19-го тура чемпионата Испании - 2:2. 

В составе Эспаньола забили Давид Лопес и У Лэй. Голами за "сине-гранатовых" отметились Луис Суарес и Артуро Видаль. 

Смотрите видеообзор этого поединка:

Эспаньол — Барселона 2:2
Голы: Д. Лопес, 23, Ву Лей, 88 — Суарес, 50, Видаль, 59

Эспаньол: Диего Лопес – Хави Лопес, Эспиноза, Налдо, Вила – В. Гомес (Варгас, 62), Дардер, Давид Лопес (Иттураспе, 67), Рока – Мелендо (Ву Лей, 74), Кальери

Барселона: Нето – Роберто, Пике, Ленгле, Альба – де Йонг, Бускетс, Ракитич (Видаль, 46) – Месси, Суарес, Гризманн (Семеду, 80)

Предупреждения: Рока, Х. Лопес — Де Йонг

Удаление: Де Йонг, 75 (вторая желтая карточка)

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Теги: видео, Барселона, Эспаньол
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