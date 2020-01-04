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В Испании приостановили наказание Райо Вальекано за оскорбление Зозули

Комментариев: 1
В федерации футбола посчитали, что у Райо Вальекано было мало времени для апелляции.
Наказание Райо Вальекано приостановили
Наказание Райо Вальекано приостановили
as.com

Испанская федерация футбола приостановила действие наказания Райо Вальекано, которое клуб получил за поведение своих фанатов. Во время матча с Альбасете болельщики оскорбляли нападающего Романа Зозулю, называя его нацистом.

Наказание начало действовать 27 декабря 2019 года и влекло за собой два домашних матча с закрытым сектором ультрас. Однако позже апелляционный комитет федерации принял решение приостановить его, посчитав, что у клуба было мало времени для подачи апелляции, ведь домашний поединок команды уже завтра, 5 января, сообщает AS.

Напомним, что из-за оскорблений в адрес Зозули арбитр остановил поединок.

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Теги: Роман Зозуля, Райо Вальекано, чемпионат Испании по футболу
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Комментариев (1)
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Осталось 500 символов
fkrfyfan    04.01.2020, 18:41
Оценка:  -1
fkrfyfan
Если называть алкаша алкашом - это оскорбление? Так же и с нацистами!
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