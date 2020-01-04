В Испании приостановили наказание Райо Вальекано за оскорбление Зозули

В федерации футбола посчитали, что у Райо Вальекано было мало времени для апелляции.

Испанская федерация футбола приостановила действие наказания Райо Вальекано, которое клуб получил за поведение своих фанатов. Во время матча с Альбасете болельщики оскорбляли нападающего Романа Зозулю, называя его нацистом.

Наказание начало действовать 27 декабря 2019 года и влекло за собой два домашних матча с закрытым сектором ультрас. Однако позже апелляционный комитет федерации принял решение приостановить его, посчитав, что у клуба было мало времени для подачи апелляции, ведь домашний поединок команды уже завтра, 5 января, сообщает AS.

Напомним, что из-за оскорблений в адрес Зозули арбитр остановил поединок.