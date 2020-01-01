Экс-игрок Севильи: Я обманывал Рамоса, чтобы он не ходил на вечеринки

Футболист пытался обезопасить будущее молодого испанца.

Экс-футболист Севильи Дарио Сильва рассказал о том, как пытался обезопасить Серхио Рамоса от соблазнов.

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“Он был молод. Я сам ходил на вечеринки, но мне не хотелось, чтобы Рамос начал заниматься тем же, что и я: алкоголь, женщины. Женщины всегда становятся симпатичнее, когда ты знаменит.

Он постоянно хотел пойти со мной, но я отказывал ему. Я говорил ему: “Я не могу, я никуда не пойду“, но Рамос отвечал: “Как не пойдешь, если все идут на вечеринку?“. После такого мне приходилось доставлять его домой.

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Серхио следил за мной, чтобы удостовериться, что я иду домой. Конечно, я приходил домой, но почти сразу и уходил. Я ждал некоторое время, когда у Рамоса гас свет, а дальше шел к своей машине.

На следующий день он видел меня и говорил: “От тебя пахнет алкоголем, я уверен, что ты уходил вчера ночью в клуб!“. Мне пришлось говорить, что я пил в одиночку дома.

Я всегда немножко обманывал его“, - заявил Сильва для AS.

Напомним, что ранее Рамос рассказал, на что потратил первую зарплату футболиста.