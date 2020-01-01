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Лидер Реала не сыграет в Суперкубке Испании

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Азар не сумел восстановиться от травмы.
Эден Азар
Эден Азар
Getty Images

Главный тренер мадридского Реала Зинедин Зидан заявил, что Эден Азар не сможет помочь “сливочным“ в Суперкубке Испании.

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“Он 100% не будет в перечни футболистов, которые могут принять участие в Суперкубке Испании.

Он останется в Мадриде, чтобы продолжить курс восстановления.

Мне хочется верить, что когда мы вернемся назад в Испанию, то мы увидим его на тренировках“, - цитирует Зидана AS.

Напомним, что Суперкубок Испании пройдет в Саудовской Аравии.

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Теги: Эден Азар, Реал Мадрид, Суперкубок Испании, Зинедин Зидан, футбол
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