Лидер Реала не сыграет в Суперкубке Испании

Азар не сумел восстановиться от травмы.

Главный тренер мадридского Реала Зинедин Зидан заявил, что Эден Азар не сможет помочь “сливочным“ в Суперкубке Испании.

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“Он 100% не будет в перечни футболистов, которые могут принять участие в Суперкубке Испании.

Он останется в Мадриде, чтобы продолжить курс восстановления.

Мне хочется верить, что когда мы вернемся назад в Испанию, то мы увидим его на тренировках“, - цитирует Зидана AS.

Напомним, что Суперкубок Испании пройдет в Саудовской Аравии.