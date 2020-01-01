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Варан: Не все футболисты Реала справляются с давлением

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Француз отметил, что стандарты в команде выше, чем у других клубов.
Рафаэль Варан
Рафаэль Варан
Getty Images

Защитник Реала Рафаэль Варан рассказал, какое давление оказывается на Реал.

“Здесь есть несколько видов давления. Каждый день выходит множество газет, ТВ-передач, программ радио и другое. То, что происходит в Мадриде - разносится по всему миру, потому что это очень известный клуб“.

В клубе давление также велико. У нас очень требовательные болельщики: победа - это хорошо, но иногда и этого мало, ведь можно играть лучше. Ничья - это катастрофа. В Реале стандарты выше, чем в любом другом клубе.

Мы живем с этим давлением, но не все футболисты с ним справляются. Я видел игроков, которым это не удалось“, - цитирует Варана AS.

В этом сезоне на счету Варана 14 матчей в чемпионате Испании, где он забил забил один гол и отличился одной результативной передачей.

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Теги: футбол, Рафаэль Варан, Реал
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