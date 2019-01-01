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Сэйв Лунина - среди 10 лучших в чемпионате Испании в 2019 году

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Ла Лига отметила игру украинского вратаря.
Андрей Лунин
Андрей Лунин
УАФ

Голкипер испанского Вальядолида и сборной Украины Андрей Лунин оказался в списке вратарей, которые отметились самыми красивыми сэйвами в матчах чемпионата Испании в 2019 году.

Выступая за Леганес, украинец в поединке против мадридского Атлетико в эффектном прыжке потянул удар со штрафного от Тома Лемара и занял седьмое место в рейтинге.

На первом месте расположился Роберто Сантамария из Жироны, а второе и третье место заняли моменты с участием голкипера Атлетико Яна Облака.

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Теги: футбол, Андрей Лунин, чемпионат Испании, Ла Лига
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