Сэйв Лунина - среди 10 лучших в чемпионате Испании в 2019 году

Ла Лига отметила игру украинского вратаря.

Голкипер испанского Вальядолида и сборной Украины Андрей Лунин оказался в списке вратарей, которые отметились самыми красивыми сэйвами в матчах чемпионата Испании в 2019 году.

Выступая за Леганес, украинец в поединке против мадридского Атлетико в эффектном прыжке потянул удар со штрафного от Тома Лемара и занял седьмое место в рейтинге.

На первом месте расположился Роберто Сантамария из Жироны, а второе и третье место заняли моменты с участием голкипера Атлетико Яна Облака.