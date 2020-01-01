Суарес: Барселона приложит максимум усилий, чтобы выиграть в обновленном Суперкубке
В Суперкубке Испании сыграют четыре команды.
Нападающий Барселоны Луис Суарес поделился ожиданиями от предстоящего Суперкубка Испании, который пройдет в Саудовской Аравии.
“Для нас главная цель выиграть Суперкубок. Нам нравится новый формат турнира. Мы волнуемся, ведь на кону стоит трофей.
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В первом матче играем против Атлетико. Мы приложим максимум усилий, чтобы пробиться в финал и побороться за победу в первом Суперкубке нового формата.
Суперкубок - это отличная мотивация для Барселоны. Сейчас мы наслаждаемся отдыхом после напряженного периода перед Рождеством, но уже сейчас думаем о том, чтобы выиграть трофей“, - приводит слова Суареса Sport.
Отметим, что испанские телеканалы собираются бойкотировать Суперкубок страны.
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