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Месси стал лучшим бомбардиром десятилетия в топ-10 чемпионатах

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Лионель Месси забил на 45 голов больше, чем Криштиану Роналду.
Лионель Месси
Лионель Месси
Getty Images

Нападающий Барселоны Лионель Месси за десять лет забил 522 гола, что на 45 больше, чем его вечный соперник нападающий Ювентуса Криштиану Роналду.

Голевой коэффициент Месси равен 1,002, а у португальца - 0,975. Третий показатель принадлежит нападающему Баварии Роберту Левандовски, забившему 324 гола в 454 матчах.

Ранее сообщалось, что Месси - лучший бомбардир десятилетия в Ла Лиге.

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Теги: Лионель Месси, Барселона, Криштиану Роналду, Ювентус
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