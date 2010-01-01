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Суарес: Месси погорячился, когда заявил о скором завершении карьеры

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Уругваец прокомментировал заявление лидера Барселоны.
Лионель Месси и Луис Суарес
Лионель Месси и Луис Суарес
Getty Images

Нападающий Барселоны Луис Суарес отреагировал на слова Лионеля Месси о том, что он может завершить карьеру.

"Завершит ли Лео карьеру? Месси - человек, который каждый день творит историю. Он - уникальный и невероятный футболист. Его слова после вручения Золотого мяча были неверно восприняты людьми. Думаю, что Лео просто перенервничал.

Думаю, что Месси еще очень долго будет играть в футбол и радовать фанатов. Он - мастер своего дела", - приводит слова Суареса Goal.

Напомним, в начале декабря Месси заявил, что окончание его карьеры все ближе.

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Теги: Лионель Месси, Луис Суарес, Барселона
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