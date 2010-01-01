Отец Гвардиолы: Хосеп может вернуться в Барселону

Испанец может вновь возглавить Барселону.

Валенти Гвардиола, который является отцом главного тренера Манчестер Сити Хосепа Гвардиолы, поделился мнением по поводу возвращения испанского специалиста в Барселону.

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“Мне кажется, что он мог бы вернуться в Барселону. Но решение он будет принимать самостоятельно.

С тех пор как он покинул дом, он всегда принимал решения самостоятельно. Мне не приходилось давать ему советы“, - приводит слова Гвардиолы-старшего Goal.

Ранее сообщалось, что Анри может возглавить Барселону.