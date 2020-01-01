Анри может возглавить Барселону

Французский специалист является кандидатом на замену Эрнесто Вальверде.

Главный тренер Монреаля Тьерри Анри может стать главным тренером Барселоны, сообщает Sport.es.

Источник утверждает, что руководство каталонцев рассматривает французского специалиста как кандидата на замену Эрнесто Вальверде.

Отмечается, что Анри также поддерживает хорошие отношения с игроками команды Лионелем Месси, Жераром Пике и Серхио Бускетсом, а также техническим директором клуба Эриком Абидалем.

Напомним, Тьерри Анри стал главным тренером команды Монреаль Импэкт в ноябре этого года.