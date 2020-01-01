Реал планирует продлить контракт с лидером клуба
Бензема может остаться в клубе еще на пару лет.
Руководство мадридского Реала планирует продлить контракт с Каримом Бенземой, об этом сообщает AS.
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По информации источника, клуб уже провел неофициальные переговоры с французом. “Сливочные“ готовы предложить игроку контракт на один год, однако есть вероятность, что мадридский клуб может увеличить срок контракта до двух лет.
Напомним, что нынешний контракт с Каримом заканчивается 2021 году.
Отмечается, что за ситуацией внимательно следить ПСЖ, который не против вернуть француза в родную страну.
Ранее сообщалось, что Бензема вошел в тройку лидеров десятилетия по количеству голов и ассистов в Ла Лиге.
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