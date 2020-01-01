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Реал планирует продлить контракт с лидером клуба

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Бензема может остаться в клубе еще на пару лет.
Карим Бензема
Карим Бензема
Getty Images

Руководство мадридского Реала планирует продлить контракт с Каримом Бенземой, об этом сообщает AS.

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По информации источника, клуб уже провел неофициальные переговоры с французом. “Сливочные“ готовы предложить игроку контракт на один год, однако есть вероятность, что мадридский клуб может увеличить срок контракта до двух лет.

Напомним, что нынешний контракт с Каримом заканчивается 2021 году.

Отмечается, что за ситуацией внимательно следить ПСЖ, который не против вернуть француза в родную страну.

Ранее сообщалось, что Бензема вошел в тройку лидеров десятилетия по количеству голов и ассистов в Ла Лиге.

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Теги: Карим Бензема, Реал Мадрид, футбол
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