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Тер Штеген стал отцом

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Марк-Андре тер Штеген показал подписчикам своего сына.
Марк-Андре тер Штеген
Марк-Андре тер Штеген
Getty Images

Вратарь Барселоны Марк-Андре тер Штеген впервые стал отцом. Жена футболиста Даниэла родила сына, которого назвали Беном.

О пополнении в семье тер Штеген рассказал на своей странице в Instagram, разместив фотографию с малышом.

"Незабываемый день в нашей жизни. Добро пожаловать в этот мир и в нашу семью, Бен тер Штеген. Мы любим тебя", - написал футболист под фото.

Тер Штеген расписался со своей девушкой Даниэлой 15 июля 2017 года спустя несколько лет отношений.

Ранее сообщалось, что Джейми Варди в очередной раз стал отцом.

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