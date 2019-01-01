Тер Штеген стал отцом

Марк-Андре тер Штеген показал подписчикам своего сына.

Вратарь Барселоны Марк-Андре тер Штеген впервые стал отцом. Жена футболиста Даниэла родила сына, которого назвали Беном.

О пополнении в семье тер Штеген рассказал на своей странице в Instagram, разместив фотографию с малышом.

"Незабываемый день в нашей жизни. Добро пожаловать в этот мир и в нашу семью, Бен тер Штеген. Мы любим тебя", - написал футболист под фото.

Тер Штеген расписался со своей девушкой Даниэлой 15 июля 2017 года спустя несколько лет отношений.

Ранее сообщалось, что Джейми Варди в очередной раз стал отцом.