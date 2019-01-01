Тер Штеген стал отцом
Марк-Андре тер Штеген показал подписчикам своего сына.
Вратарь Барселоны Марк-Андре тер Штеген впервые стал отцом. Жена футболиста Даниэла родила сына, которого назвали Беном.
О пополнении в семье тер Штеген рассказал на своей странице в Instagram, разместив фотографию с малышом.
"Незабываемый день в нашей жизни. Добро пожаловать в этот мир и в нашу семью, Бен тер Штеген. Мы любим тебя", - написал футболист под фото.
Тер Штеген расписался со своей девушкой Даниэлой 15 июля 2017 года спустя несколько лет отношений.
Ранее сообщалось, что Джейми Варди в очередной раз стал отцом.
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