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Реал намерен купить игрока Наполи

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"Сливочные" готовы предложить 70 миллионов евро.
Фабиан Руис
Фабиан Руис
Getty Images

Реал хочет приобрести полузащитника Наполи Фабиана Руиса, об этом сообщает La Gazzetta dello Sport.

По информации источника, “сливочные“ хотят купить игрока в летнее трансферное окно. Реал готов заплатить 70 миллионов евро за игрока. 

Президент Наполи Аурелио Де Лаурентис готов рассмотреть предложение мадридского клуба.

Ранее сообщалось, что “сливочные“ готовы вернуть из аренды игрока Реала Сосьедада.

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Теги: Реал Мадрид, Фабиан Руис, Наполи, футбол
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