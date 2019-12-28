Реал Сосьедад в шутку объявил об аренде своего игрока в Манчестер Сити
Реал Сосьедад объявил о переходе полузащитника Мартина Эдегора в Манчестер Сити на правах аренды.
“Благодарим Мартина за профессионализм и приверженность клубу, проявленные во время пребывания в команде с июля 2019 года по сегодняшний день, и желаем всего наилучшего в личном и профессиональном будущем.
Мы вынуждены принять это трудное решение, чтобы избежать назойливых сообщений, ожидающих нас в течение следующих шести месяцев от СМИ. Какое облегчение!“, - сказано в сообщении пресс-службы испанской команды.
🤝 COMUNICADO OFICIAL: Acuerdo con el @ManCity para la cesión de @Martinio98 #AurreraReala ⬇https://t.co/QUrUxs0B7B— Real Sociedad Fútbol (@RealSociedad) December 28, 2019
Все дело в том, что сегодня, 28 декабря, в Испании отмечается День дурака - аналог 1 апреля.
Отметим, что Мартин Эдегор перешел в Реал Сосьедад на правах аренды из мадридского Реала минувшим летом.
В этом сезоне футболист сыграл 16 матчей в футболке “бело-синих“, где отметился четырьмя голами и пятью результативными передачами.
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