Реал Сосьедад в шутку объявил об аренде своего игрока в Манчестер Сити

Испанская команда сообщила фейковую новость о переходе Мартина Эдегора.

Реал Сосьедад объявил о переходе полузащитника Мартина Эдегора в Манчестер Сити на правах аренды.

“Благодарим Мартина за профессионализм и приверженность клубу, проявленные во время пребывания в команде с июля 2019 года по сегодняшний день, и желаем всего наилучшего в личном и профессиональном будущем.

Мы вынуждены принять это трудное решение, чтобы избежать назойливых сообщений, ожидающих нас в течение следующих шести месяцев от СМИ. Какое облегчение!“, - сказано в сообщении пресс-службы испанской команды.

Все дело в том, что сегодня, 28 декабря, в Испании отмечается День дурака - аналог 1 апреля.

Отметим, что Мартин Эдегор перешел в Реал Сосьедад на правах аренды из мадридского Реала минувшим летом.

В этом сезоне футболист сыграл 16 матчей в футболке “бело-синих“, где отметился четырьмя голами и пятью результативными передачами.