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Видаль: Это несправедливо, что Барселона недоплатила мне

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Юристы чилийца подали в суд на клуб.
Артуро Видаль
Артуро Видаль
Getty Images

Полузащитник Артуро Видаль рассказал, почему он подал в суд на Барселону.

“Это не я отправлял иск. Это сделали мои юристы и представители, которые занимаются клубными делами, которые связаны с бонусами.

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Я считаю, что это несправедливо, что мне недоплатили. Данная тема не имеет отношения к текущему моему положению в команде.

Что касается моего будущего, то на эту тему я буду говорить, когда вернусь в Испанию.

Сейчас я в отпуске и мне хочется говорить о том, что происходит тут“, - приводит слова Видаля ADN.

Ранее сообщалось, что Видаль согласовал контракт с Интером.

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Теги: Артуро Видаль, Барселона, футбол
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