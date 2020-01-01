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Футболист Барселоны подал в суд на клуб за невыплату денег

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Чилиец требует более двух миллионов евро.
Артуро Видаль
Артуро Видаль
Getty Images

Полузащитник Барселоны Артуро Видаль подал иск в суд на каталонский клуб, об этом сообщает ABC.

По информации источника, Артуро Видаль обвиняет Барселону в том, что клуб не до конца выплатил ему премиальные. Долг “сине-гранатовых“ составляет 2,4 миллиона евро.

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По контракту Барселона должна заплатить чилийцу два миллионов евро в том случае, если Видаль примет участие в 50% матчах.

Видаль уверен, что он провел в каждом матче по одному тайму. Таким образом он считает, что должен получить 50% от оговоренной суммы ( 4 миллионов евро).

Барселона не хочет выплачивать футболисту бонусы, ведь по их мнению, Видаль по-своему интерпретирует пункты в контракте. Каталонский клуб считает, что таким образом чилиец хочет быстрее покинуть клуб.

Ранее сообщалось, что Видаль намерен покинуть клуб в зимнее трансферное окно.

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Теги: Артуро Видаль, Барселона, суд, футбол, вне игры
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