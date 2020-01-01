Райо Вальекано получил наказание за скандальный инцидент с Зозулей

Матч Сегунды доиграют при закрытых трибунах.

Контрольно-дисциплинарный комитет Федерации футбола Испании наказал Райо Вальекано за оскорбления со стороны ультрас в адрес нападающего Альбасете Романа Зозули во время матча Сегунды, сообщает Marca.

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Команда обязана выплатить штраф на сумму 18 тысяч евро, а также провести два домашних матча с частично закрытыми трибунами.

Второй тайм матча Райо Вальекано - Альбасете будет доигран при закрытых трибунах.

Отмечается, что Федерация также рассматривала вариант технического поражения для Райо Вальекано и проведение второго тайма матча на нейтральном поле.

Ранее сообщалось, что фанаты напали на президента Райо Вальекано, поддержавшего Зозулю.