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Гризманн: Возможно, мы больше никогда не увидим такого футболиста, как Месси

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Француз лестно высказался в сторону своего партнера по команде.
Лионель Месси и Антуан Гризманн
Лионель Месси и Антуан Гризманн
Getty Images

Нападающий каталонской Барселоны Антуан Гризманн поделился мнением о своем одноклубнике Лионеле Месси.

“Возможно, мы больше никогда не увидим такого футболиста, как Месси. Или он появится через 40 лет. Мы - его партнеры по команде и наслаждаемся футболом вместе с Лео.

Он доставляет удовольствие своей игрой как болельщикам, так и тренерам. Он умеет делать с мячом невероятные вещи“, - цитирует Гризманна Sport.es.

Ранее сообщалось, что Барселона хочет продлить контракт с Месси.

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Теги: футбол, Антуан Гризманн, Лионель Месси
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