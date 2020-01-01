Гризманн: Возможно, мы больше никогда не увидим такого футболиста, как Месси

Француз лестно высказался в сторону своего партнера по команде.

Нападающий каталонской Барселоны Антуан Гризманн поделился мнением о своем одноклубнике Лионеле Месси.

“Возможно, мы больше никогда не увидим такого футболиста, как Месси. Или он появится через 40 лет. Мы - его партнеры по команде и наслаждаемся футболом вместе с Лео.

Он доставляет удовольствие своей игрой как болельщикам, так и тренерам. Он умеет делать с мячом невероятные вещи“, - цитирует Гризманна Sport.es.

Ранее сообщалось, что Барселона хочет продлить контракт с Месси.