Гризманн: Возможно, мы больше никогда не увидим такого футболиста, как Месси
Француз лестно высказался в сторону своего партнера по команде.
Нападающий каталонской Барселоны Антуан Гризманн поделился мнением о своем одноклубнике Лионеле Месси.
“Возможно, мы больше никогда не увидим такого футболиста, как Месси. Или он появится через 40 лет. Мы - его партнеры по команде и наслаждаемся футболом вместе с Лео.
Он доставляет удовольствие своей игрой как болельщикам, так и тренерам. Он умеет делать с мячом невероятные вещи“, - цитирует Гризманна Sport.es.
Ранее сообщалось, что Барселона хочет продлить контракт с Месси.
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