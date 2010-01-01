Бензема вошел в тройку лидеров десятилетия по количеству голов и ассистов в Ла Лиге
Французский игрок результативно отыграл в 2010-х годах.
Нападающий Реала Карим Бензема провел результативное десятилетие в чемпионате Испании.
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Как сообщает Opta, в 2010-е годы француз забил 155 голов и отдал 75 голевых передач. Это лучший показатель в Ла Лиге после нападающего Барселоны Лионеля Месси и экс-форварда Реала Криштиану Роналду.
Отметим, что Бензема присоединился к Реалу в 2009 году. Карим стал первым французским футболистом, который забил 150 голов в чемпионате Испании.
Ранее сообщалось, что Реал хочет предложить Кариму Бензема новый контракт.
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