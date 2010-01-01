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Бензема вошел в тройку лидеров десятилетия по количеству голов и ассистов в Ла Лиге

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Французский игрок результативно отыграл в 2010-х годах.
Карим Бензема
Карим Бензема
Getty Images

Нападающий Реала Карим Бензема провел результативное десятилетие в чемпионате Испании.

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Как сообщает Opta, в 2010-е годы француз забил 155 голов и отдал 75 голевых передач. Это лучший показатель в Ла Лиге после нападающего Барселоны Лионеля Месси и экс-форварда Реала Криштиану Роналду.

Отметим, что Бензема присоединился к Реалу в 2009 году. Карим стал первым французским футболистом, который забил 150 голов в чемпионате Испании.

Ранее сообщалось, что Реал хочет предложить Кариму Бензема новый контракт.

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Теги: Карим Бензема, Реал, Реал Мадрид, чемпионат Испании, Ла Лига, чемпионат Испании по футболу, футбол
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