Стало известно, сколько Кавани будет зарабатывать в Атлетико

Контракт Эдинсона Кавани будет рассчитан на три года.

Недавно стало известно, что форвард ПСЖ Эдинскон Кавани продолжит свою карьеру в мадридском Атлетико. Теперь же появились некоторые подробности сделки.

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Как сообщает журналист Николо Скира на своей страничке в Twitter, 32-летний футболист в случае перехода подпишет с "матрасниками" контракт, рассчитанный на три года. Годовой оклад нападающего составит 12 миллионов евро.

В нынешнем сезоне Кавани провел 8 матчей за ПСЖ в Лиге 1, забив 2 гола.

Ранее наставник ПСЖ Томас Тухель назвал ситуацию с Эдинсоном Кавани печальной.