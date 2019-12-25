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Лунин сделал предложение своей девушке

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Возлюбленная украинского голкипера ответила согласием.
Андрей Лунин и его невеста Анастасия
Андрей Лунин и его невеста Анастасия
instagram.com/lunin_andrey/

Голкипер мадридского Реала Андрей Лунин, который в этом сезоне выступает за Вальядолид на правах аренды, в скором времени официально перестанет быть холостяком.

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Украинский вратарь сегодня, 25 декабря, когда в Испании празднуют Рождество, сделал предложение своей девушке Анастасии. На одно колено Андрей встал в центральном круге стадиона Нуэво Хосе Соррилья - домашней арене Вальядолида. 

Фотографию с этого памятного момента Лунин опубликовал на своей страничке в Instagram, сопроводив ее надписью “Si“, что в переводе с испанского - “Да“. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Si💍❤

Публикация от Andrey_Lunin (@lunin_andrey)

Стоит отметить, что недавно другой украинец Александр Зинченко сделал предложение своей девушке на поле. Это произошло в Киеве на НСК Олимпийский и Влада Седан ответила Александру согласием.

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Теги: Андрей Лунин, Реал, Реал Мадрид, Вальядолид, Испания, футбол, вне игры
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