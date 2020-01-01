Стало известно, сколько Барселона планирует потратить на зимние трансферы

Руководство каталонского клуба рассчитывает усилить состав этой зимой.

Барселона в зимнее трансферное окно планирует усилить состав команды молодыми игроками.

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Как сообщает Diario Sport, боссы каталонского клуба на прошлой неделе провели встречу, где договорились выделить 75 миллионов евро на трансферы. При этом сумма может увеличиться, если “сине-гранатовые“ выручат деньги с продажи своих игроков.

Руководство Барселоны также решило, что клуб будет покупать игроков, которые моложе 25 лет.

Ранее сообщалось, что Барселона намерена подписать 17-летнего полузащитника.