Реал намерен вернуть из аренды игрока Реала Сосьедада
Эдегор вернется в Реал следующем летом.
Полузащитник Реала Сосьедада Мартин Эдегор вернется в мадридский Реал, об этом сообщает AS.
По информации источника, “сливочные“ намерены вернуть игрока следующем летом, несмотря на то, что норвежец был отдан в аренду на два года.
Отмечается, что Реал Сосьедад не против такого развития событий, так как у клубов хорошие взаимоотношения.
Ранее сообщалось, что Реал не намерен делать приобретения в зимнее трансферное окно.
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