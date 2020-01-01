Реал намерен вернуть из аренды игрока Реала Сосьедада

Эдегор вернется в Реал следующем летом.

Полузащитник Реала Сосьедада Мартин Эдегор вернется в мадридский Реал, об этом сообщает AS.

По информации источника, “сливочные“ намерены вернуть игрока следующем летом, несмотря на то, что норвежец был отдан в аренду на два года.

Отмечается, что Реал Сосьедад не против такого развития событий, так как у клубов хорошие взаимоотношения.

Ранее сообщалось, что Реал не намерен делать приобретения в зимнее трансферное окно.