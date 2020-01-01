Реал не планирует покупать игроков в зимнее трансферное окно
"Сливочные" проведут сезон без трансферных приобретений.
Мадридский Реал не планирует покупать новых игроков в зимнее трансферное окно, об этом сообщает Marca.
По информации источника, главный тренер “сливочных“ Зинедин Зидан рассчитывает, что Эден Азар сможет восстановиться после травмы, а Гарет Бэйл наберет лучшую форму.
Мадридский Реал занимает вторую строчку в Ла Лиги, уступая Барселоне в два очка.
Отметим, что ранее Зидан заявил, что не собирается покупать новых игроков в атаку.
Напомним, что французский специалист остался недоволен игроками после последних матчей.
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