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Реал не планирует покупать игроков в зимнее трансферное окно

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"Сливочные" проведут сезон без трансферных приобретений.
Зинедин Зидан
Зинедин Зидан
Getty Images

Мадридский Реал не планирует покупать новых игроков в зимнее трансферное окно, об этом сообщает Marca.

По информации источника, главный тренер “сливочных“ Зинедин Зидан рассчитывает, что Эден Азар сможет восстановиться после травмы, а Гарет Бэйл наберет лучшую форму.

Мадридский Реал занимает вторую строчку в Ла Лиги, уступая Барселоне в два очка.

Отметим, что ранее Зидан заявил, что не собирается покупать новых игроков в атаку.

Напомним, что французский специалист остался недоволен игроками после последних матчей.

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Теги: Реал Мадрид, Ла Лига, чемпионат Испании по футболу, футбол
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