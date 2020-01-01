Вальверде: Я сомневаюсь, что Видаль уйдет из Барселоны

Чилиец играет важную роль в клубе.

Главный тренер Барселоны Эрнесто Вальверде прокомментировал информацию о возможном уходе Артуро Видаля из клуба.

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“Тренерский штаб располагает хорошим выбором игроков в центре поля. Я очень ценю положительный вклад таких игроков, как Видаль и Аленья. Они, безусловно, будут с нами после перерыва.

Если говорить конкретно про Видаля, то уже давно говорят, что он может покинуть команду или нет. Но это наш игрок, он забил гол, и я не думаю, что он может уйти“, - приводит слова Вальверде Sky Sport Italia.

Ранее сообщалось, что Видаль досрочно завершил тренировку из-за того, что его не оказалось в стартовом составе Барселоны на Эль-Класико.