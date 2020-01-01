Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Вальверде: Я сомневаюсь, что Видаль уйдет из Барселоны

Комментариев: 0
Чилиец играет важную роль в клубе.
Эрнесто Вальверде
Эрнесто Вальверде
Getty Images

Главный тренер Барселоны Эрнесто Вальверде прокомментировал информацию о возможном уходе Артуро Видаля из клуба.

Читай также: Ювентус выиграл борьбу за Холанда - СМИ

“Тренерский штаб располагает хорошим выбором игроков в центре поля. Я очень ценю положительный вклад таких игроков, как Видаль и Аленья. Они, безусловно, будут с нами после перерыва.

Если говорить конкретно про Видаля, то уже давно говорят, что он может покинуть команду или нет. Но это наш игрок, он забил гол, и я не думаю, что он может уйти“, - приводит слова Вальверде Sky Sport Italia.

Ранее сообщалось, что Видаль досрочно завершил тренировку из-за того, что его не оказалось в стартовом составе Барселоны на Эль-Класико.

Поделись:
Теги: Эрнесто Вальверде, Артуро Видаль, Барселона, футбол
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь