Де Йонг: Я не играю в Барселоне такую же важную роль, как в Аяксе
Нидерландец хочет улучшить свою игру.
Полузащитник Барселоны Френки де Йонг рассказал о своей адаптации в каталонском клубе.
“Время от времени я могу демонстрировать свой настоящий уровень, но все может быть лучше в каждом отрезке матча.
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Я не играю такую же важную роль, как в Аяксе. На этой позиции я должен чаще забивать и отдавать большее количество голевых передач.
Раньше Ла Лига была лучшим чемпионатом, но за последнее время АПЛ вернула себе лидерство.
Испанский чемпионат лучше с точки зрения техники, но я думаю, что АПЛ находится на чуть более высоком уровне в плане интенсивности“, - цитирует де Йонга Marca.
Ране де Йонг прокомментировал нестабильную игру Барселоны.
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