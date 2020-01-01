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Де Йонг: Я не играю в Барселоне такую же важную роль, как в Аяксе

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Нидерландец хочет улучшить свою игру.
Френки де Йонг
Френки де Йонг
Getty Images

Полузащитник Барселоны Френки де Йонг рассказал о своей адаптации в каталонском клубе.

“Время от времени я могу демонстрировать свой настоящий уровень, но все может быть лучше в каждом отрезке матча.

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Я не играю такую же важную роль, как в Аяксе. На этой позиции я должен чаще забивать и отдавать большее количество голевых передач.

Раньше Ла Лига была лучшим чемпионатом, но за последнее время АПЛ вернула себе лидерство.

Испанский чемпионат лучше с точки зрения техники, но я думаю, что АПЛ находится на чуть более высоком уровне в плане интенсивности“, - цитирует де Йонга Marca.

Ране де Йонг прокомментировал нестабильную игру Барселоны.

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Теги: Френки де Йонг, Барселона, Ла Лига, Аякс, футбол
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