Вальверде: Для того, чтобы побеждать в каждом матче нужно немного удачи

Наставник каталонцев считает, что его подопечные могут быть еще лучше.

Главный тренер Барселоны Эрнесто Вальверде оценил результаты команды в 2019 году.

“Мы хотели начать новый год с пониманием того, что мы сделали домашнюю работу перед заключительной частью сезона.

В этом году мы выиграли чемпионат Испании. Были отличные моменты, но мы можем стать еще лучше. В следующем году мы можем стать лучше.

Наша цель - побеждать в каждом матче. Требуется немного удачи. Стартовали не очень хорошо, но в итоге разогнались к концу года“, - цитирует испанского специалиста AS.

Ранее Вальверде заявил, что Барселона обязана выиграть Лигу чемпионов.