Де Йонг: Барселона должна играть лучше

Футболист признался, что наслаждается каждой минутой в каталонской команде.

Хавбек Барселоны Френки Де Йонг заявил, что ему нравится играть в каталонской клубе.

“Каждая минута на поле - как бонус. Я наслаждаюсь этим каждый день. Каждый раз, когда я отправляюсь на тренировку, мне это нравится

Все в Барсе действительно прекрасно, я это понимаю.

Как команда, мы играем неплохо, но должны лучше. Иногда Барселона играет очень хорошо, а матч спустя спрашиваем себя, куда это делось. В целом, я очень доволен“, - цитирует футболиста De Telegraf.

Ранее сообщалось, что главный тренер Барселоны Эрнесто Вальверде не хотел, чтобы Барселона покупала Де Йонга.