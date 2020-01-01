Продажа Коутиньо увеличит шансы Барселоны вернуть Неймара - Mundo Deportivo
Каталонцы хотят использовать вырученные от трансфера средства.
Полузащитник Барселоны Филиппе Коутиньо покинет команду в летнее трансферное окно, сообщает Mundo Deportivo.
Источник утверждает, что каталонцы рассматривают возможность продажи бразильца за 100 миллионов евро, чтобы покрыть часть расходов от трансфера нападающего ПСЖ Неймара.
Таким образом, в случае трансфера Коутиньо руководство Барселоны сделает попытку вернуть Неймара за 180 миллионов евро.
Напомним, в этом сезоне Коутиньо выступает за Баварию на правах аренды. На его счету 22 поединков за мюнхенцев, где он забил семь голов и отдал семь результативных передач.
Ранее сообщалось, что ПСЖ готов отпустить Неймара за 180 миллионов евро.
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