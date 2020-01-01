Зидан: Я не вижу необходимости подписывать нападающего

Французский специалист не собирается усиливать команду в зимнее трансферное окно.

Главный тренер мадридского Реала Зинедин Зидан прокомментировал результат 18 тура чемпионата Испании против Атлетика (0:0), а также рассказал о трансферных планах команды.

“Меня раздражает этот результат. Мои подопечные оставили все на поле. Я смотрю на позитивные моменты, и хорошо, что у нас все неплохо. Но три очка из девяти возможных в последних трех матчах - это немного.

Как всегда, когда мы играем на поле, у нас есть шансы забить. Я раздражен. Из-за усилий, которые мы вкладываем, мы остаемся недовольны, что мы не использовали те шансы, которые у нас были.

Нужен ли нам новый форвард? Нет. Абсолютно нет, я не вижу необходимости подписывать нападающего “, - цитирует Зидана Goal.

Ранее Зинедин Зидан признался, что он недоволен игроками Реала.