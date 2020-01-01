Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Зидан: Я не вижу необходимости подписывать нападающего

Комментариев: 0
Французский специалист не собирается усиливать команду в зимнее трансферное окно.
Зинедин Зидан
Зинедин Зидан
Getty Images

Главный тренер мадридского Реала Зинедин Зидан прокомментировал результат 18 тура чемпионата Испании против Атлетика (0:0), а также рассказал о трансферных планах команды.

“Меня раздражает этот результат. Мои подопечные оставили все на поле. Я смотрю на позитивные моменты, и хорошо, что у нас все неплохо. Но три очка из девяти возможных в последних трех матчах - это немного.

Как всегда, когда мы играем на поле, у нас есть шансы забить. Я раздражен. Из-за усилий, которые мы вкладываем, мы остаемся недовольны, что мы не использовали те шансы, которые у нас были.

Нужен ли нам новый форвард? Нет. Абсолютно нет, я не вижу необходимости подписывать нападающего “, - цитирует Зидана Goal.

Ранее Зинедин Зидан признался, что он недоволен игроками Реала.

Поделись:
Теги: футбол, Зинедин Зидан, Реал, чемпионат Испании, Ла Лига
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь