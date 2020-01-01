Зидан: Я недоволен игроками Реала

"Сливочные" не смогли обыграть Атлетик.

Главный тренер Реала Зинедин Зидан подвел итоги ничейного матча с Атлетиком (0:0) в рамках 18-го тура Ла Лиги.

“Всегда, когда мы проводим такие матчи, я недоволен игроками, приложенными усилиями, тем, что мы не реализовали моменты. Мы очень расстроены.

Читай также: Барселона в седьмой раз в истории завершила год без поражений на Камп Ноу

Когда мы создаем моменты, то нужно забивать. В трех последних матчах мы создали слишком много моментов, а голов - мало.

Почему не забиваем? Дело не в невезении и не в нерешительности. Важно создавать моменты, и мы создаем их в огромном количестве, но не залетает. Мы будем продолжать работать и начнет залетать.

Сейчас мяч не идет в ворота, но мы не будем грустить. Нужно думать о том, что этот год был хорош во всем. Мы с нетерпением ждем начала 2020-го“, - приводит слова Зидана Marca.

Ранее сообщалось, когда Зидан планирует завершить карьеру.