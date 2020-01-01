Реал потерял очки в третьем матче Примеры подряд

Реал отпустил Барселону в отрыв, сыграв вничью с Атлетиком.

Реалу не удалось обыграть Атлетик на Сантьяго Бернабеу в матче 18-го тура чемпионата Испании.

"Сливочные" владели мячом почти 70% времени и нанесли 20 ударов, но не смогли забить сопернику.

Отметим, мадридский клуб не может победить уже в трех матчах кряду, все их них сыграв вничью. Команда Зидана занимает в турнирной таблице второе место, проигрывая Барселоне два очка.

Реал — Атлетик 0:0

Реал: Куртуа — Карвахаль, Милитан (Начо, 57), Рамос, Менди — Модрич, Вальверде, Кроос — Родриго (Бэйл, 62), Бензема, Винисиус (Йович, 72)

Атлетик: Симон — Альварес, Нуньес, Мартинес, Берчиче — Д. Гарсия, Весга — Лекуэ, Р. Гарсия, Вильямс (Беньят, 86) — Кодро (Вильялибре, 73)

Предупреждение: Рамос