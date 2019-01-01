Леванте добыл победу над Сельтой, Атлетико обыграл Бетис
Леганес – Эспаньол 2:0
Голы: Брайтвейт, 11, Эн-Несири, 54.
Леганес: Куэльяр — Росалес, Авазьем, Омеруо, Сильва, Родригес - Рубен Перес, Меса (Арнаис, 86), Оскар Родригес (Ривера, 83) — Эн-Несири, Брайтвейт.
Эспаньол: Диего Лопес — Виктор Гомес, Давид Лопес, Эспиноса, Калеро, Дидак Вила — Дардер, Рока (Педроса, 84), Гранеро (Феррейра, 62) — Кампусано (У Лэй, 78), Кальери.
Предупреждения: Авазьем - Калеро, Гранеро, Рока, Дидак Вила
Осасуна – Реал Сосьедад 3:4
Голы: Аридане, 45, Чими, 48, 84 — Ойарсабаль, 15, Порту, 18, Эдегор, 28, Исак, 79.
Осасуна: Эррера — Ронкалья, Аридане, Давид Гарсия, Эступиньян (Вильяр, 87) — Роберто Торрес, Брашанац (Монкайола, 75), Ойер Санхурхо, Рубен Гарсия — Чими Авила, Адриан (Мерида, 75).
Реал Сосьедад: Ремиро - Сальдуа, Субельдия, Льоренте, Монреаль (Горосабель, 46) — Гевара (Ле Норман, 67) — Порту, Эдегор, Мерино, Ойарсабаль — Виллиан Жозе (Исак, 77).
Предупреждения: Эступиньян, Брашанац, Эррера, Вильяр, Мерида - Субельдия, Виллиан Жозе.
Удаление: Ронкалья, 70.
Бетис — Атлетико 1:2
Голы: Бартра, 90+2 — Корреа, 58, Мората, 84
Бетис: Роблес — Эмерсон, Феддаль, Манди (Тельо, 83), Морено — Бартра, Фекир, Каналес, Гуардадо (Лайнес, 70), Хоакин — Лорен (иглесиас, 60)
Атлетико: Облак — Ренан Лоди, Фелипе, Хименес, Триппьер — Лемар (Корреа, 57), Эррера, Томас, Сауль — Мората, Фелиш (Льоренте, 88)
Предупреждения: Манди, Бартра — Фелиш, Томас, Мората
Леванте — Сельта 3:1
Голы: Рохер, 60, 70, Майорал, 90+1 — Аспас, 12
Леванте: Фернандес — Мирамон, Постиго, Кабако, Тоно — Рочина (Майорал, 57), Кампанья, Радоя, Барди — Рохер (Вукчевич, 77), Моралес (Коке, 89)
Сельта: Бланко — Костас, Араухо, Айду (Систо, 73) — Оласа, Лоботка, Йокушлу, Рафинья (Бельтран, 74), Мальо — Аспас, Мина (Фернандес, 81)
Предупреждения: Рохер, Барди, Майорал — Йокушлу, Мина, Айду, Мендес, Аспас, Араухо
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