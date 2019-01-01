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Леванте добыл победу над Сельтой, Атлетико обыграл Бетис

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Вашему вниманию результаты воскресных матчей Примеры в 18-м туре.
Леванте добыл победу над Сельтой, Атлетико обыграл Бетис

Леганес – Эспаньол 2:0 
Голы: Брайтвейт, 11, Эн-Несири, 54.

Леганес: Куэльяр — Росалес, Авазьем, Омеруо, Сильва, Родригес - Рубен Перес, Меса (Арнаис, 86), Оскар Родригес (Ривера, 83) — Эн-Несири, Брайтвейт.

Эспаньол: Диего Лопес — Виктор Гомес, Давид Лопес, Эспиноса, Калеро, Дидак Вила — Дардер, Рока (Педроса, 84), Гранеро (Феррейра, 62) — Кампусано (У Лэй, 78), Кальери.

Предупреждения: Авазьем - Калеро, Гранеро, Рока, Дидак Вила

Осасуна – Реал Сосьедад 3:4
Голы: Аридане, 45, Чими, 48, 84 — Ойарсабаль, 15, Порту, 18, Эдегор, 28, Исак, 79.

Осасуна: Эррера — Ронкалья, Аридане, Давид Гарсия, Эступиньян (Вильяр, 87) — Роберто Торрес, Брашанац (Монкайола, 75), Ойер Санхурхо, Рубен Гарсия — Чими Авила, Адриан (Мерида, 75).

Реал Сосьедад: Ремиро -  Сальдуа, Субельдия, Льоренте, Монреаль (Горосабель, 46) — Гевара (Ле Норман, 67) — Порту, Эдегор, Мерино, Ойарсабаль — Виллиан Жозе (Исак, 77).

Предупреждения: Эступиньян, Брашанац, Эррера, Вильяр, Мерида - Субельдия, Виллиан Жозе.

Удаление: Ронкалья, 70.

Бетис — Атлетико 1:2

Голы: Бартра, 90+2 — Корреа, 58, Мората, 84

Бетис: Роблес — Эмерсон, Феддаль, Манди (Тельо, 83), Морено — Бартра, Фекир, Каналес, Гуардадо (Лайнес, 70), Хоакин — Лорен (иглесиас, 60)

Атлетико: Облак — Ренан Лоди, Фелипе, Хименес, Триппьер — Лемар (Корреа, 57), Эррера, Томас, Сауль — Мората, Фелиш (Льоренте, 88)

Предупреждения: Манди, Бартра — Фелиш, Томас, Мората

Леванте — Сельта 3:1

Голы: Рохер, 60, 70, Майорал, 90+1 — Аспас, 12

Леванте: Фернандес — Мирамон, Постиго, Кабако, Тоно — Рочина (Майорал, 57), Кампанья, Радоя, Барди — Рохер (Вукчевич, 77), Моралес (Коке, 89)

Сельта: Бланко — Костас, Араухо, Айду (Систо, 73) — Оласа, Лоботка, Йокушлу, Рафинья (Бельтран, 74), Мальо — Аспас, Мина (Фернандес, 81)

Предупреждения: Рохер, Барди, Майорал — Йокушлу, Мина, Айду, Мендес, Аспас, Араухо

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