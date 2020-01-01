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Барселона в седьмой раз в истории завершила год без поражений на Камп Ноу

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"Каталонский" клуб не проиграл дома за 28 матчей.
ФК Барселона
ФК Барселона
Getty Images

В 18-м туре чемпионата Испании Барселона дома крупно обыграла Алавес (4:1).

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Эта победа позволила “каталонскому“ клубу завершить год без поражений на домашнем стадионе. Барселона провела 28 матчей на Камп Ноу: 24 выиграв, 4 сыграв вничью

Отмечается, что для “сине-гранатовых“ это седьмой раз в истории. Ранее каталонцам удавалось остаться непобежденными дома в 1957, 1959, 1968, 1974, 1975 и 2011 годах.

Ранее сообщалось, что Барселона установила рекорд в Лиги чемпионов.

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Теги: Барселона, Ла Лига, чемпионат Испании по футболу, Лига Чемпионов, Кубок Испании, достижение, рекорд
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