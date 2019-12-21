Фанаты Альбасете вывесили баннер в поддержку Зозули

Болельщики поддержали украинца.

Болельщики Альбасете поддержали нападающего команды Романа Зозулю после скандального матча с Райо Вальекано.

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Фанаты клуба вывесили баннер на матче против Эйбара, с надписью: “Мы все - Зозуля“.

Отмечается, что болельщики на 10-й минуте матча выкрикивали фамилию украинца, ведь у того 10-й номер в Альбасете.

Cánticos y pancartas de apoyo a Zozulya en su primer partido tras el polémico Rayo - Albacete suspendido https://t.co/indAymVq9b pic.twitter.com/RyeSVefQxL — 20m - Deportes (@20mDeportes) December 21, 2019

Напомним, в поддержку украинца выступили президент УАФ Андрей Павелко, президент Украины Владимир Зеленский, главный тренер Барселоны Эрнесто Вальверде, защитник Леганеса Василий Кравец, а также киевское Динамо.