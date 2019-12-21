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Фанаты Альбасете вывесили баннер в поддержку Зозули

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Болельщики поддержали украинца.
Роман Зозуля
Роман Зозуля
www.albacetebalompie.es

Болельщики Альбасете поддержали нападающего команды Романа Зозулю после скандального матча с Райо Вальекано.

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Фанаты клуба вывесили баннер на матче против Эйбара, с надписью: “Мы все - Зозуля“.

Отмечается, что болельщики на 10-й минуте матча выкрикивали фамилию украинца, ведь у того 10-й номер в Альбасете.

Напомним, в поддержку украинца выступили президент УАФ Андрей Павелко, президент Украины Владимир Зеленский, главный тренер Барселоны Эрнесто Вальверде, защитник Леганеса Василий Кравец, а также киевское Динамо.

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Теги: Альбасете, Роман Зозуля, Сегунда, Райо Вальекано, футбол, скандал, инцидент
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