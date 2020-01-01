Тренер Альбасете: Я не видел у Зозули никаких признаков упадка или слабости
Украинец быстро пришел в себя после скандального матча.
Главный тренер Альбасете Луис Мигель Рамис рассказал подробности состояния Романа Зозули после инцидента, который случился с ультрас Райо Вальекано.
“Зозуля в полном порядке. Такое нужно пережить с семьей, детьми. Я по нему вижу, что он в норме, голоден до того, чтобы помочь нашей команде.
Я не видел у него никаких признаков упадка или слабости.
Зозуля остался точно таким, даже стал сильнее после ситуации в матче с Райо Вальекано“, - цитирует Рамиса AS.
Ранее ультрас Райо Вальекано ответил Зозуле по поводу заявления, которое украинец сделал на пресс-конференции.
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