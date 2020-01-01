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Тренер Альбасете: Я не видел у Зозули никаких признаков упадка или слабости

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Украинец быстро пришел в себя после скандального матча.
Луис Мигель Рамис
Луис Мигель Рамис
Getty Images

Главный тренер Альбасете Луис Мигель Рамис рассказал подробности состояния Романа Зозули после инцидента, который случился с ультрас Райо Вальекано. 

“Зозуля в полном порядке. Такое нужно пережить с семьей, детьми. Я по нему вижу, что он в норме, голоден до того, чтобы помочь нашей команде.

Я не видел у него никаких признаков упадка или слабости. 

Зозуля остался точно таким, даже стал сильнее после ситуации в матче с Райо Вальекано“, - цитирует Рамиса AS.

Ранее ультрас Райо Вальекано ответил Зозуле по поводу заявления, которое украинец сделал на пресс-конференции.

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Теги: Луис Мигель Рамис, Альбасете, Райо Вальекано, Сегунда, футбол, скандал, инцидент, футбол
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