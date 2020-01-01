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Зидан рассказал, когда закончит тренерскую карьеру

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Француз не планирует тренировать до 60-70 лет.
Зинедин Зидан
Зинедин Зидан
Getty Images

Главный тренер Реала Зинедин Зидан поделился мнением по поводу своей тренерской работы.

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“Я главный тренер лучший клуб мира, и это то, что делает меня счастливым каждый день. 

Я не могу сказать, как долго буду тренировать. Это будет зависит от того, как я себя чувствую, что у меня внутри.

Возможно, я нетипичный тренер. Мне интересно работать каждый день, но не думаю, что я буду тренировать до 60 или 70 лет (прим. Зидану - 47 лет).

Могу сказать, что Зидан-тренер отличается от Зидана-футболиста. Несмотря на это, мне нравилось играть в футбол“, - приводит слова Зидана El Chiringuito TV.

Отметим, что главный тренер сборной Франции заявил, что Зидан возглавит национальную команду.

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Теги: Зинедин Зидан, Реал Мадрид, Ла лига, чемпионат Испании по футболу, футбол
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