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Вальверде не хотел, чтобы Барселона покупала Де Йонга

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Руководство "сине-гранатовых" осуществило трансфер против воли главного тренера команды.
Френки Де Йонг
Френки Де Йонг
Getty Images

Главный тренер Барселоны Эрнесто Вальверде был категорически против покупке нидерландского футболиста Френки Де Йонга.

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Как стало известно De Telegraaf, специалист выступал против трансфера, но боссы "сине-гранатовых" не послушали его и оформили сделку. На футболиста также претендовали ПСЖ и Манчестер Сити, но он хотел выступать именно в Барселоне.

Однако причины, по которым Вальверде был против трансфера, на данный момент не известны, да и специалисту удалось хорошо вписать Де Йонга в состав.

Футболист отыграл 23 матча за Барселону, в которых забил 1 гол и совершил 2 ассиста.

Ранее сообщалось, что Френки Де Йонг лайкнул комментарий с призывом уволить Вальверде.

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Теги: Френки де Йонг, Эрнесто Вальверде, чемпионат Испании по футболу, Барселона, Ла Лига, футбол, чемпионат Испании
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