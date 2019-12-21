"Этот индюк держит нас за придурков": Испанские фанаты отреагировали на слова Зозули

Болельщики оставляют негативные комментарии в адрес украинского футболиста.

В Испании продолжается скандал, связанный с нападками фанатов на украинского форварда Альбасете Романа Зозули. В частности, его называют нацистом.

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Первая серьезная ситуация произошла во время матча против Райо Вальекано, когда ультрас “пчел“ позволил себе оскорбительные выкрики в адрес Зозули. Из-за этого матч был прерван.

Впервые после начала конфликта Зозуля прокомментировал ситуацию, заявив также, что некоторые из фанатов воюют на Донбассе против Украины.

Реакция на слова Зозули последовала достаточно быстро. Испанские болельщики стали активно комментировать его высказывания под новостью на портале Marca. Большинство людей отметили, что не доверяют словам Зозули. Вот несколько комментариев:

“Зозуля и совпадения. Потянет на документальный фильм“.

“Каждое объяснение по отдельности заслуживает доверия. Но есть проблема - подобные вещи происходят с одним и тем же человеком. Либо он самый несчастный парень в мире, потому что нацистские звезды настроены против него, либо он просто лжец“.

“Этот индюк держит нас за придурков“.

“Если этот парень не нацистский сторонник, то я - Наполеон“.

Отметим, что конфликт фанатов Райо Вальекано с Зозулей тянется уже не один год. Все началось в 2017 году, когда клуб подписал украинского форварда. Из-за нападок со стороны ультрас он отказался выступать за команду, и, в итоге, попал в Альбасете. Сейчас же начался новый виток конфликта.

Напомним, в поддержку украинца выступили президент УАФ Андрей Павелко, президент Украины Владимир Зеленский, главный тренер Барселоны Эрнесто Вальверде, защитник Леганеса Василий Кравец, а также киевское Динамо.