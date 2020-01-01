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Федерация футбола Испании оштрафовала Барселону за инцидент с мячами в поединке с Реалом

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Арбитру пришлось остановить матч на некоторое время.
Барселона в матче против Реала
Барселона в матче против Реала
Getty Images

Комитет Федерации футбола Испании (RFEF) принял решение наказать Барселону за инцидент во время матча 10 тура чемпионата Испании против Реала (0:0).

На 55-й минуте судья Алехандро Эрнандес приостановил поединок из-за того, что болельщики начали бросать на поле надувные мячи.

В итоге каталонцы получили штраф в размере 1500 евро.

Отметим, что перед Эль-Класико демонстранты, выступающие за независимость Каталонии, пообещали в знак протеста закидать поле мячами - отсылка к резиновым пулям, которыми полиция стреляла в манифестантов.

Напомним, впервые за 17 лет в Эль-Класико не было забито ни единого гола.

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Теги: футбол, Барселона, Реал, Эль-Класико, Федерация футбола Испании
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