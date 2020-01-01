Тренер Райо Вальекано: Я не люблю нацистов, но поведение ультрас - недопустимое

Тренер разочарован поведением болельщиков.

Главный тренер Райо Вальекано Пако Хемес поделился мнением по поводу инцидента с Романом Зозулей.

“Мы всегда находимся в теплых отношениях с болельщиками. Мы всегда поддерживали и будем поддерживать их, но есть вещи, которые нельзя допускать.

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Если они верят, что с помощью насилия будут получать нашу поддержку - мне очень жаль, это не так. Я всегда был на только на их стороне и боролся за них.

Но когда мы попадаем в политические ситуации и ситуации с проявлением агрессии, то мое мнение никому не интересно. Они хотят меня оскорбить, но меня не волнует это.

Я находился там. Я против многих убеждений. Они прекрасно знают это. У меня были встречи с ними, они знают, какой я. Я тоже не люблю нацистов.

Я тоже с этим не согласен, но бывают ситуации, когда нужно все обдумать. Никто не говорил, что они лишены возможности что-либо проявлять, но за последствия всегда расплачивается клуб,“ - цитирует Хемеса Elmundo.

Напомним, что Зозуля выступил на пресс-конференции.