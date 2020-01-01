Трансферная стоимость Лунина упала в 2,5 раза

Украинского голкипера оценивают в 3 миллиона евро.

Голкипер Вальядолида Андрей Лунин, права на которого принадлежат мадридскому Реалу, упал в стоимости после первой половины этого сезона.

Если в июне портал Transfermarkt оценивал трансфер украинца в 7,5 миллионов евро, то в декабре цена составила всего 3 миллиона, подешевев в 2,5 раза.

С начала текущего сезона Лунин выступает за Вальядолид на правах аренды. За это время Андрей провел за команду всего один матч в Кубке Испании.

Ранее сообщалось, что Лунин зимой может вернуться в Реал из аренды.