Трансферная стоимость Лунина упала в 2,5 раза
Украинского голкипера оценивают в 3 миллиона евро.
Голкипер Вальядолида Андрей Лунин, права на которого принадлежат мадридскому Реалу, упал в стоимости после первой половины этого сезона.
Если в июне портал Transfermarkt оценивал трансфер украинца в 7,5 миллионов евро, то в декабре цена составила всего 3 миллиона, подешевев в 2,5 раза.
С начала текущего сезона Лунин выступает за Вальядолид на правах аренды. За это время Андрей провел за команду всего один матч в Кубке Испании.
Ранее сообщалось, что Лунин зимой может вернуться в Реал из аренды.
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