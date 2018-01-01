Пике заступился за Рамоса перед фанатами во время Эль Класико

Игрок Барселоны попытался остановить оскорбления в сторону капитана "сливочных" со стороны болельщиков.

Жерар Пике и Серхио Рамос во время Эль Класико Getty Images

В перенесенном матче 10-го тура чемпионата Испании каталонская Барселона и мадридский Реал сыграли в нулевую ничью.

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Во время Эль Класико капитан "сливочных" Серхио Рамос постоянно подвергался оскорблениями со стороны фанатов "сине-гранатовых". В одном из эпизодов игрок каталонского клуба Жерар Пике встал на защиту своего соперника, жестами показав фанатам, чтобы они прекратили.

Этот эпизод попал в объективы телекамер и показан в прямом эфире, а после стал обсуждаться в испанских СМИ.

Стоит сказать, что подобное уже случалось. В прошлом сезоне Пике схожим жестом призвал фанатов прекратить, когда Реал уступил "сине-гранатовым" со счетом 1:5.

Ранее сообщалось, что капитан Реала Серхио Рамос установил новый рекорд по количеству сыгранных Эль Класико.