Реал запросил аудиозаписи переговоров судей во время Эль Класико
Мадридский Реал хочет провести разбирательство относительно решений судьи во время матча перенесенного 10-го тура Ла Лиги против Барселоны (0:0).
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Главным вопросом для “сливочных“ остается ситуация с двумя неназначенными пенальти в ворота каталонского клуба после фолов на Рафаэле Варане. Руководство клуба, в частности, интересует, почему главный арбитр Алехандро Эрнандеса не использовал VAR в этих эпизодах.
По информации AS, в связи с этим мадридский клуб подал запрос в Королевскую испанскую футбольную федерацию (RFEF) для получения аудиозаписи разговора между главным судьей и Рикардо Бенгоэчеа, отвечавшим за VAR, относительно этих моментов.
Отметим, что после матча Варан показал фото своей ноги, на котором остались следы от столкновения с Ленгле.
Ранее сообщалось, что капитан Реала Серхио Рамос раскритиковал судейство в этом поединке.
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