Реал запросил аудиозаписи переговоров судей во время Эль Класико

Руководство "сливочных" недовольно работой арбитров во время матча против Барселоны.

Реал недоволен судейством во время Эль Класико Getty Images

Мадридский Реал хочет провести разбирательство относительно решений судьи во время матча перенесенного 10-го тура Ла Лиги против Барселоны (0:0).

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Главным вопросом для “сливочных“ остается ситуация с двумя неназначенными пенальти в ворота каталонского клуба после фолов на Рафаэле Варане. Руководство клуба, в частности, интересует, почему главный арбитр Алехандро Эрнандеса не использовал VAR в этих эпизодах.

По информации AS, в связи с этим мадридский клуб подал запрос в Королевскую испанскую футбольную федерацию (RFEF) для получения аудиозаписи разговора между главным судьей и Рикардо Бенгоэчеа, отвечавшим за VAR, относительно этих моментов.

Отметим, что после матча Варан показал фото своей ноги, на котором остались следы от столкновения с Ленгле.

Ранее сообщалось, что капитан Реала Серхио Рамос раскритиковал судейство в этом поединке.