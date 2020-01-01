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Барселона хочет продлить контракт с Месси

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Аргентинец может остаться в команде до 2023 года.
Лионель Месси
Лионель Месси
Getty Images

Каталонская Барселона намерена продлить контракт с капитаном команды Лионелем Месси, сообщает Mundo Deportivo.

Отмечается, что руководство клуба уже рассказало о своем желании отцу и агенту футболиста Хорхе Месси. Каталонцы планируют подписать новое соглашение с Лионелем как минимум до 2023 года.

Текущий контракт между сторонами рассчитан до лета 2021 года.

Ранее сообщалось, что Лионель Месси не будет продлевать контракт с Барселоной по окончании сезона.

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Теги: футбол, Лионель Месси, Барселона, Ла Лига, чемпионат Испании
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